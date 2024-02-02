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В Швеции начали расследовать дело о попытке теракта у посольства Израиля

Швеция расследует как теракт дело об опасном предмете у посольства Израиля

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Depositphotos

Служба безопасности Швеции изменила статью преступления на теракт при расследовании дела о подозрительном предмете, обнаруженном у посольства Израиля в Стокгольме 31 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Телеканал SVT сообщал, что предположительно «опасный предмет» был найден возле израильской дипмиссии в шведской столице. Правоохранители оцепили посольство, было начато расследование. Позднее газета Aftonbladet писала, что неизвестный предмет оказалась ручной гранатой, национальная служба защиты от взрывов ликвидировала ее.

В Службе безопасности Швеции уточнили, что предварительное расследование, начатое полицией 31 января, перешло к службе безопасности. В связи с этим преступление было переквалифицировано на террористический акт. Соответствующее решение было принято прокурором, руководящим расследованием.

Более подробная информация не афишируется из соображений секретности.

В начале января Софийская окружная прокуратура завела дело в связи с сообщениями о некрологах, прославляющих лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, которые неизвестные расклеили на синагоге в столице Болгарии.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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