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Россиянке предстоит операция после падения в гостинице Ульяновска

«360»: москвичка поскользнулась в гостинице Ульяновска и сломала шейку бедра

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Москвичка Олеся поскользнулась на скользкой плитке в гостинице Ульяновска и сломала бедро. Теперь ей предстоит операция, а на восстановление уйдет не меньше года. Пострадавшая написала заявление в полицию. Она рассказала телеканалу «360», что в холле гостиницы не было ковра, из-за чего там же чуть не упала ее дочь.

В Ульяновск Олеся приехала с дочерью, которая участвовала в первенстве России по художественной гимнастике, они заселились в пятизвездочный отель. В день перед соревнованиями юная спортсменка поскользнулась и чуть не упала в холле гостиницы, однако успела среагировать.

«И буквально через пару дней, в день, когда у меня дочь должна была выступать, я заходила с улицы в гостиницу. Ковра противоскользящего там не было. Я поскользнулась прямо на плитке, упала, сломала шейку бедра», — рассказала женщина.

Отель вину отрицает, отметила москвичка. По ее словам, правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевшими падение. Далее материалы, вероятно, передадут в суд для гражданского разбирательства и привлечении отеля к ответственности.

«Предстоит операция, через пару часов меня будут забирать», — рассказала женщина.

Восстановление, по словам врачей, займет около года, причем в ближайшие три месяца нельзя наступать на травмированную ногу. Пострадавшая воспитывает четырех детей, в том числе малолетнюю дочь.

Ранее беременная россиянка едва не лишилась ребенка, поскользнувшись на наледи.

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