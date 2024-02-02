Билеты на один из финалов «Игр Будущего» раскупили за несколько минут

Все билеты на полуфиналы и финал турнира по Dota 2 на «Играх Будущего» в Казани были проданы в течение нескольких минут после начала продаж. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что 26,5% всех билетов выкуплены жителями Казани. Также билеты приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Удмуртии, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской областей и других регионов страны.

В соревновании по Dota 2, которое пройдет в «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля, примут участие 16 команд со всего мира. В турнире будут соревноваться команды из Китая Xtreme Gaming и Azure Ray, победители «Фиджитал Игр» One Move и Hydra, а также приглашенные команды LGD и G2xiG.

Как уточнили в пресс-службе турнира, сначала спортсмены посоревнуются в игровой вселенной Dota 2, а финалисты примут участие в суперфинале, где покажут свои физические навыки. Призовой фонд Dota 2 составит $1 млн, а суперфинала — $50 тыс.

Напомним, «Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. К участию в 21 дисциплине заявлено более 260 команд и более 2000 спортсменов из разных стран.