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Ударивший ребенка в магазине Курчатова мужчина может избежать наказания

Адвокат Широков: ударивший ребенка избежит наказания, если раньше не привлекался

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Напавшему на ребенка в магазине города Курчатов мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет. Однако в случае, если он ни разу не привлекался, наказания он может избежать, считает адвокат Денис Широков. А вот мужчине, который заступился за ребенка, могут назначить штраф, заявил он в беседе с НСН.

Ранее в супермаркете Курчатова неадекватный мужчина внезапно напал на четырехлетнего ребенка. На попавших в сеть кадрах видно, как он подходит к стоящему у холодильников дошкольнику и с размаху бьет его в голову, после чего мальчик падает. Нападавшего после этого остановил один из покупателей магазина.

«Нужно понять, какие повреждения у ребенка, это экспертиза будет определять, — заявил юрист. — Если нет серьезного вреда здоровью, это считается хулиганством, то есть, это было сделано из хулиганских побуждений, не было конкретной мотивации».

В случае признания инцидента хулиганством максимальное наказание – два года, однако если человек ранее не привлекался, ему, вероятнее всего, лишение свободы не назначат, пояснил Широков. Тюрьма нападавшему грозит при наличии отягчающих обстоятельств, в числе которых – опьянение.

При этом заступившемуся мужчине грозит штраф, если на него пожалуется нарушитель, заявил адвокат. В этом случае все снова будет зависеть от повреждений, отметил он.

«Если у хулигана будут только побои, ничего тяжкого, то грозить будет только административная ответственность, штраф», — объяснил юрист.

Напомним, в полиции рассказали, что напавший на ребенка 55-летний мужчина приехал в Курчатов на заработки, в момент нападения он находился в состоянии сильного опьянения. Сам нападавший объяснил, что перепутал четырехлетнего мальчика в магазине с манекеном.

Ранее в Ростовской области водитель автобуса напал на школьников с кулаками.

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