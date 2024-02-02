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Украинским беженцам захотели продлить срок легального пребывания в Польше

РАР: власти Польши рассмотрят проект закона о продлении пребывания украинцев

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Global Look Press

Беженцам из Украины планируют продлить срок легального пребывания в Польше. Об этом сообщило агентство РАР.

В агентстве отметили, что речь идет о проекте поправки к закону о помощи гражданам Украины. Об изменениях в законодательстве в Польше задумали после решения Совета ЕС, который продлил временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2025 года, отметили журналисты.

По данным агентства, проект закона включили в план законодательной работы правительства. В сообщении властей говорится, что новые правила планируют принять в первом квартале 2024 года.

По некоторым данным, в настоящее время на территории Польши находятся до 1,5 млн граждан Украины со статусом беженца, закончили в агентстве.

До этого сообщалось, что в Польше в 2023 году резко выросла криминогенная ситуация, причем большинство правонарушений допускают беженцы с Украины. Польское издание Rzeczpospolitа со ссылкой на данные полиции сообщило, что всего за прошлый год преступления совершили 17 278 мигрантов, что на 2,4 тыс. превышает показатель 2022 года.

Ранее польский сатирик и актер Ян Петшак предложил направлять нелегальных мигрантов в концентрационные лагеря, построенные во времена Второй мировой войны

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