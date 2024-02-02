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Семья уехала из своего дома из-за стаи летучих мышей, поселившихся с ней

Savannah Now: в США семья переехала из дома из-за логова летучих мышей

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В США семья была вынуждена уехать из своего дома, потому что в нем поселилась стая летучих мышей, пишет издание Savannah Now.

Моника и Исайя Грант переехали жить в Чикаго менее года назад. По словам пары, спустя некоторое время они нашли в доме летучую мышь, но не придали этому значения, думая, что она залетела через открытое окно.

Однако вскоре пара обнаружила, что их дом буквально кишит летучими мышами. Дезинсекторы, приехавшие на вызов, сообщили супругам, что «ситуация хуже, чем они когда-либо видели».

У Моники с мужем есть двое маленьких детей, поэтому они приняли решение поменять место жительства и временно живут у соседа. Сейчас семья собирает деньги на аренду нового дома, надеясь, что подобная ситуация не повторится.

Ранее семейная пара обнаружила логово 500 летучих мышей на своем балконе.

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