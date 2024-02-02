Мастурбировавшего при пятилетнем мальчике петербургского таксиста отправили в СИЗО

В Ленобласти таксиста, который во время поездки занялся мастурбацией при пятилетнем мальчике, отправили в СИЗО. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, Всеволожский городской суд Ленобласти избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В разговоре с журналистами таксист заявил, что не считает себя виновным.

До этого в отношении 51-летнего уроженца Азербайджана возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Статья утяжеляется в связи с тем, что свидетелем произошедшего стал ребенок.

Инцидент произошел во время поездки матери и ее пятилетнего сына на такси. Водитель начал задавать вопросы о семейном положении и предпочтениях пассажирки, а затем, не увидев заинтересованности с ее стороны, расстегнул ширинку и занялся онанизмом в присутствии ребенка.

Ранее в Новосибирской области в зале ожидания на вокзале мужчина мастурбировал у всех на глазах.