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В Петербурге у контрабандистов изъяли кокаин из Латинской Америки на 2 млрд рублей

ФСБ изъяла у контрабандистов в Петербурге кокаин на 2 млрд рублей

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ФСБ/РИА «Новости»

В Петербурге ФСБ изъяла у контрабандистов кокаин из Латинской Америки на 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

По информации агентства, из оборота изъяли более 641 килограмма наркотика в брикетах. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Контрабандистов задержали и заключили под стражу.

Сообщается, что сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию. Ввезенные вещества злоумышленники планировали реализовать в стране крупным оптом.

Ранее в порту Петербурга изъяли партию кокаина на 13 млрд.

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