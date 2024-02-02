В Петербурге у контрабандистов изъяли кокаин из Латинской Америки на 2 млрд рублей

В Петербурге ФСБ изъяла у контрабандистов кокаин из Латинской Америки на 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

По информации агентства, из оборота изъяли более 641 килограмма наркотика в брикетах. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Контрабандистов задержали и заключили под стражу.

Сообщается, что сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию. Ввезенные вещества злоумышленники планировали реализовать в стране крупным оптом.

Ранее в порту Петербурга изъяли партию кокаина на 13 млрд.