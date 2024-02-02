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Самолет рухнул на парк жилых фургонов в США

Появилось видео последствий падения самолета на жилые фургоны в США

В штате Флорида, США самолет рухнул на парк жилых фургонов. Подробности сообщило NBC News.

По данным Федерального управления гражданской авиации, пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил диспетчеру ближайшего аэропорта, что у него отказал двигатель, после чего воздушное судно рухнуло на передвижные дома.

Как рассказал журналистам начальник полиции Эрик Ганди, крушение повредило три дома и привело к нескольким летальным случаям. Точное число жертв катастрофы силовики пока назвать затрудняются. Ганди отметил, что самолет мог причинить еще больший ущерб, поскольку рухнул в очень компактном жилом районе, поэтому уцелевшим горожанам в некотором роде повезло.

В обстоятельствах трагедии уже разбирается национальный совет по безопасности на транспорте.

До этого стало известно об авиакатастрофе на Карибах, где упал самолет с актером Кристианом Клепсером и двумя его дочерьми. Никто не выжил.

Ранее сообщалось, что истребитель F-15 SA ВВС Саудовской Аравии разбился у военной базы в Захране.

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