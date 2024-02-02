В Пермском крае случился крупный пожар на территории колонии

В Соликамске случился крупный пожар на территории исправительной колонии №9. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

По словам источника, пожар начался в цеху по производству и переработке дерева. В результате инцидента произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. метрах, отметил источник. Огонь распространился на площадь в 1,2 тыс. квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Заключенных эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным Shot, пожар начался с мебельного цеха. В момент возгорания там работал всего один заключенный, который успел выбежать из здания, отметили корреспонденты. В случившемся заподозрили в том числе поджог, отметили в Telegram-канале.

До этого в ночь на 2 февраля на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел пожар. По данным МЧС, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров.

Накануне в Московской области крупный пожар произошел в административном здании на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены 56 человек и 20 единиц техники.

Ранее мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве.