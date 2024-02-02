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Студента из Ленобласти заподозрили в изнасиловании ребенка

РЕН ТВ: в Ленобласти 17-летнего студента заподозрили в изнасиловании ребенка

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В Ленобласти 17-летнего студента техникума подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в городе Отрадное. Мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что студент с января 2021 года по январь 2022 года приходил к ним в гости и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было 9-10 лет.

Сообщается, что студента задержали 1 февраля. Возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге женщина заявила в полицию на мужа, который, по ее словам, изнасиловал их дочь. Девочке вызвали скорую помощь, в больнице ей диагностировали травму прямой кишки.

Ранее учительницу из Ленобласти заподозрили в совращении четвероклассника.

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