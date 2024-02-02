Врач перечислила преимущества сохранения зубов мудрости

Зубы мудрости, которые обычно прорезаются с болью и дискомфортом, имеют функциональную значимость, поэтому удалять их необязательно. Об этом Life рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.

По ее словам, сохранение «восьмерок» может иметь несколько преимуществ. Так, они могут быть опорой для других зубов и помогать пережевывать еду, а также способны предотвратить смещение других зубов в зубном ряду. Кроме того, их удаление может спровоцировать кариес и другие заболевания полости рта.

Однако сохранять зубы мудрости нужно не всегда, отметила Патлатая. Решение об этом должен принимать стоматолог, который оценит индивидуальные особенности пациента и состояния его зубов, заключила эксперт.

Врач-стоматолог Луиза Автандилян до этого рассказала «Газете.Ru», что зубы мудрости, которые зажимаются и остаются под «капюшоном» — под десной или твердой тканью челюсти, могут привести к воспалительному процессу или появлению припухлости и отека десны.

Ранее сообщалось, что россиянка обзавелась шрамом на лице после удаления зуба мудрости в частной клинике.