Стало известно, насколько подорожали обеды в столичных ресторанах в 2023 году

Средний чек за обед в московском ресторане на одного человека в 2023 году вырос на 8,1%, за ужин — на 5,3%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

При этом подсчитано, что обеды в столичных кафе, закусочных и столовых выросли в цене на 5,9%. В Московской области обед в кафе или столовой подорожал на 8,2%, а стоимость обеда и ужина в ресторане увеличилась на 9,1% и 5,4% соответственно.

Кроме того, по данным Мосстата, чашка кофе в заведениях общепита объемом 200 мл подорожала в Москве и Подмосковье на 7,1% и на 10,4% соответственно.

В январе аналитический центр «Авито Недвижимость» привел данные, согласно которым, средняя ставка аренды жилья в крупных городах РФ выросла на 15% в сравнении с IV кварталом прошлого года.

Аренда жилья подорожала в 32 городах из 33 проанализированных. Например, в Волгограде ставки выросли на 39%, в Перми — на 35%, в Челябинске — на 32%. В Москве рост составил 20%.

При этом предложение арендных квартир на рынке сократилось на 10%. Особенно заметно уменьшилось количество однокомнатных вариантов — на 15%.

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