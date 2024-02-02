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«Перепутал с манекеном»: россиянин объяснил, почему ударил мальчика в магазине

СК: ударивший ребенка мужчина в Курчатове заявил, что перепутал его с манекеном

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В Курчатове задержанный мужчина, который в состоянии сильного опьянения напал на четырехлетнего мальчика в магазине, заявил, что перепутал его с манекеном. Об этом сообщает РИА Новости по ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Курской области.

«По его словам, он думал, что наносит удар по манекену. А то, что ребенок двигался, он не заметил», — рассказали правоохранители в беседе СМИ.

Ребенка после инцидента осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

Ранее в полиции раскрыли подробности нападения мужчины на ребенка в магазине Курской области.

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