«Перепутал с манекеном»: россиянин объяснил, почему ударил мальчика в магазине

В Курчатове задержанный мужчина, который в состоянии сильного опьянения напал на четырехлетнего мальчика в магазине, заявил, что перепутал его с манекеном. Об этом сообщает РИА Новости по ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Курской области.

«По его словам, он думал, что наносит удар по манекену. А то, что ребенок двигался, он не заметил», — рассказали правоохранители в беседе СМИ.

Ребенка после инцидента осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

Ранее в полиции раскрыли подробности нападения мужчины на ребенка в магазине Курской области.