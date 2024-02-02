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В Китае арестовали женщину, установившую на полицейские машины GPS-трекеры

China Daily: в Китае женщина установила на полицейские машины трекеры и была арестована

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Depositphotos

В Китае арестовали владелицу транспортной компании, которая установила на полицейские машины GPS-трекеры, пишет China Daily. Она сделала это для того, чтобы помогать своим водителям избегать проверок.

Женщину разоблачили, когда полицейские нашли черный ящик, прикрепленный к шасси автомобиля, во время планового технического обслуживания. Дальнейшее расследование показало, что шесть из 11 машин имеют такие же устройства слежения.

Предпринимательница по фамилии Чжу, владеющая транспортным парком, призналась, что установила устройства, чтобы помочь своим водителям избежать проверок. Используя мобильное приложение, женщина могла передавать сотрудникам координаты офицеров, чтобы работники меняли свой маршрут.

В итоге суд назначил китаянке восьмидневный арест и обязал выплатить штраф в размере $70.

Ранее в Китае школьник пришел в полицию и пожаловался, что у него слишком много уроков.

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