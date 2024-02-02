Спикер ВСУ набросился с матом на украинцев, задававших вопросы про австралийские F-18

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат резко и с использованием нецензурной лексики ответил украинцам, которые задавали ему вопросы относительно отказа Киева от австралийских самолетов F-18 Hornet. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно, своим [пораженчеством]! Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — заявил Игнат в ответ на комментарии пользователей на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он выразил недоумение тем, что у него под постом оказалось большое количество задающих вопросы людей, и в матерной форме написал одному из них, что тот несет чушь.

Позднее он прокомментировал свои нападки на пользователей, отметив, что действительно позволяет себе эмоционально высказываться в отношении тех людей, которые «занимаются критиканством и презирают работу многих людей в ВС».

30 января газета Australian Financial Review написала, что офицер ВВС Украины на встрече с австралийскими военными, которая была посвящена получению списанных истребителей F/A-18 Hornet, заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам». По данным участника переговоров, это высказывание фактически уничтожило сделку о передаче истребителей. Если бы не слова высокопоставленного офицера, истребители уже «летали бы над Украиной».

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