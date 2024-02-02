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Атаман заявил, что выбросившие иконы в Ровенской области понесут наказание

Атаман Дьяконов: предатели церкви могут не рассчитывать на милосердие казаков

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Предатели православной церкви могут не рассчитывать на милосердие со стороны казаков, написал в своем Telegram-канале Верховный атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья», заместитель командира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов, комментируя осквернение православных икон в Ровенской области.

«Мы прекрасно помним, кто такие «униаты» — это предатели веры предков и своего народа, пошедшие на сделку с бесами ради сохранения личных привилегий и власти. На протяжении столетий эта рядящаяся под церковь нечисть точила зубы на православие», — отметил Дьяконов.

Он добавил, что осквернившие православные иконы понесут наказание.

«Казаки никогда не спускали поругание святынь, не обойдется без последствий для бесов и сейчас», — заявил атаман.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Литовеж Ровенской области представители украинской греко-католической церкви («униаты») выбросили несколько православных икон на свалку.

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