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Забастовки профсоюзов в Финляндии привели к остановке общественного транспорта

РИА Новости: забастовка профсоюзов Финляндии парализовала общественный транспорт

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SAK

В Финляндии забастовка профсоюзов, направленная против реформы рынка труда, привела к почти полной остановке движения общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

В стране отменяются пригородные поезда, не ходят трамваи, не работает метро, почти полностью отсутствует авиасообщение.

Таким образом профсоюзы выражают недовольство пенсионной реформой, сокращением больничных выплат и пособий по безработице.Эти инициативы продвигаются правительством страны.

1 февраля в Финляндии посчитали, что забастовка профсоюзов против реформ рынка труда затронет почти все сферы жизни страны и обойдется экономике в €360 млн.

Помимо остановки работы транспорта в стране прекратят роботу ряд предприятий, закроются магазины, не будут работать отели, рестораны, банки, клининговые компании, почта, службы доставки.

19 января сообщалось, что забастовки в Финляндии затронут работу завода по производству боеприпасов, что повлияет на их поставки Украине.

Ранее в Финляндии по тому же поводу уже проходила крупная забастовка профсоюзов.

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