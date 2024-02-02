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Гидрометцентр спрогнозировал москвичам мартовскую погоду и сильный гололед

Синоптик Вильфанд: в Москве в выходные сохранится мартовская погода

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Сегодня в Москве температура воздуха в среднем на 5 градусов превышает норму – такая погода характерна для третьей-четвертой пятидневки марта. В выходные в столице сохранится относительно теплая погода с небольшим минусом, но из-за ночных заморозков ожидается сильная гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

Завтра, 3 февраля, в Москве в ночные часы температура воздуха опустится до 4-6 градусов ниже нуля, по области – до 9 градусов мороза. Дневные температуры также опустятся до отрицательных значений, пообещал Вильфанд.

«Вся та талая вода, которая накопилась за последние дни рабочей недели, подмерзнет. Будет сильная гололедица. Москвичей призывают к предельной внимательности. Будет очень скользко», — предупредил синоптик.

В понедельник жителей столицы ожидает очередная оттепель, а во вторник – снова минусовая температура и гололедица.

«Температура будет отрицательная, ночью — -2...-7 °С, днём — примерно -2...-3 °С. А вот февральская погода прогнозируется уже со среды по пятницу. Ночные температуры — -9...-12 °С, дневные температуры — -5...-6 °С. Нормальная февральская погода», — рассказал Вильфанд.

Напомним, на этой неделе в Москве установилась аномальная оттепель – метеорологи объясняли это влиянием воздушных масс с Атлантики.

Врачи ранее оценили влияние смены погоды на состояние людей.

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