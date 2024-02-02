Собаководам рассказали, как быстро научить питомца выполнять команды

Чем чаще повторять команды, тем быстрее собака их усвоит. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, питомцу нужно постоянно объяснять, что от него хочет хозяин.

«Постарайтесь выбирать такие ситуации, за которыми будет следовать что-то приятное для собаки, например, кормление или прогулка. Эти стимулы будут дополнительным подкреплением собаки», — продолжил Голубев.

Он отметил, что для эффективного и быстрого обучения необходимо быть для питомца предсказуемым и надежным лидером, который всегда следует правилам и награждает за хорошее поведение. Эксперт посоветовал вводить слова-команды постепенно, чтобы они стали для собаки обычным делом.

Если же любимец что-то не выполнил, кинолог рекомендовал не кричать на него. Крики и наказания только усугубят процесс воспитания, подчеркнул специалист.

До этого Голубев рассказал об особенностях воспитания собак разного пола. Он отметил, что будущему собаководу необходимо определиться, к чему он больше готов — к «ритуальным» стычкам кобелей или регулярным течкам сук, которые будут оказывать влияние на поведение и вызовут повышенный интерес у других собак.

Ранее россиянам объяснили, зачем собаке свое место в доме.