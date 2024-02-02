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Названы самые эффективные способы быстро повысить иммунитет

ОСН: за крепкий иммунитет отвечают витамины D, В, А и токоферол

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Shutterstock/FOTODOM

Укрепление иммунитета начинается с налаживания питания и включения в рацион продуктов с необходимыми организму витаминами. В первую очередь следует обратить внимание на витамины D, группы В, токоферол (витамин Е) и А, выяснила Общественная Служба Новостей. Помимо приема БАДов, нужно чаще есть содержащие их продукты.

Витамин D играет важную роль в противоопухолевом иммунитете и профилактике различных заболеваний, витамины группы В – улучшают противомикробную защиту и увеличивают выработку Т- и В-лимфоцитов. Витамин А усиливает синтез белков-интерлейкинов, которые участвуют в борьбе с вирусами и бактериями. Перед началом приема витаминных комплексов эксперты советуют проконсультироваться с врачами.

Еще один залог крепкого иммунитета – физическая активность и отказ от вредных привычек. Причем специалисты отмечают, что слишком «нагруженные» тренировки могут вызвать ослабление иммунной системы, поэтому увеличивать их интенсивность следует постепенно.

Плохо на иммунной системе сказывается недостаток сна, редкое употребление свежих фруктов, овощей, зелени и здоровых белков, сидячий образ жизни, а также стресс и негативные эмоции. По этой причине специалисты советуют не только принимать важные для организма витамины, но и заниматься медитацией, йогой или другими техниками снятия стресса.

Напомним, также врачисчитают, что такие продукты, как йогурт, кефир, творог, а также квашеные овощи помогут укрепить иммунитет зимой.

Ранее ученые выяснили, какие два типа питания способствуют укреплению иммунитета.

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