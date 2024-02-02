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Пьяный россиянин влетел в здание больницы на снегоходе и разбился насмерть

В Красноярском крае юноша влетел в здание больницы на снегоходе и умер

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МВД РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае 22-летний юноша влетел в здание больницы на снегоходе и разбился насмерть. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 2 февраля в поселке Носок. Находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения местный житель ехал на принадлежащем ему снегоходе и не справился с управлением. Сообщается, что водительского удостоверения россиянин не имел.

В результате юноша влетел в окно больницы, проехал по коридору несколько метров и врезался в стену, сообщает Telegram-канал »Подъем». От полученных во время столкновения травм молодой человек скончался на месте.

По данным Telegram-канала, снегоход также пробил трубу отопления и больницу залило кипятком. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее россиянин разбился насмерть, выпав из здания Следственного комитета Армении.

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