Женщина пыталась поджечь банк в Нижегородской области

Женщина по указке мошенников попыталась поджечь отделение банка в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Сообщается, что офис получил незначительные повреждения, пострадавших нет, поджигательницу задержали. Мошенники мотивировали женщину сжечь отделение.

«Находилась под влиянием мошенников, которые зомбируют граждан и не только воруют денежные средства, но и склоняют к преступным действиям», — рассказали в банке.

В прошлом году похожий инцидент произошел в Петербурге. Там полицейские задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь отделение банка с криками «Слава Украине». Источник сообщил, что на такой шаг женщину заставили пойти мошенники, убедившие ее, что так она сможет избежать уголовного преследования.

До этого в Анапе 60-летняя россиянка ворвалась в отделение банка и попыталась поджечь туалет. Сообщалось, что сначала она залила пол зеленкой, выкрикивая экстремистские фразы, а после попыталась устроить пожар в уборной.

Ранее таксист спас пенсионерку от мошенников по дороге в банк.