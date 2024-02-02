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Петербургская школьница загорелась во время приготовления блинов

РЕН ТВ: в Петербурге школьница загорелась во время приготовления блинов

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Depositphotos

В Петербурге 14-летняя девушка-подросток готовила блины и загорелась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 1 февраля. Школьница жарила блины у себя дома, однако в процессе готовки у нее загорелась футболка. Несовершеннолетней вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у школьницы ожог 6% тела. Девушку-подростка госпитализировали, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого школьница устроила дома пожар, когда снимала лак с ногтей рядом с горящей свечой. Из-за полученных травм ей сделали операцию по пересадке кожи.

Ранее мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве.

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