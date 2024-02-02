Эксперт назвал причины всплеска заболеваемости сифилисом в США

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал информацию о всплеске заболеваемости сифилисом в США. Он отметил, что для Соединенных Штатов такие заболевания — хроническое явление. По его словам, после Второй мировой войны отношение к венерическим недугам среди солдат американской армии было легкомысленным.

Когда пенициллин получил широкое распространение (а солдаты получали его бесплатно), венерические заболевания перестали пугать, напомнил эксперт.

«Потом на солдатскую распущенность наложилась «сексуальная революция», дети цветов, Вудсток и это вот все — и вуаля, вот вам общество, в котором <...> очень легко относятся к любым ЗППП. И даже не думают отказываться от общения с зараженными. Это плохо, это их «стигматизирует», — отметил Перла.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 200 тыс. случаев заболевания сифилисом выявили в США в 2022 году. Такое количество зараженных было зафиксировано впервые за последние 70 лет.

В материале уточняется, что всего в 2022 году специалисты зафиксировали 207 тыс. случаев заражения сифилисом. При этом в последний раз данный показатель превышал отметку в 200 тыс. случаев в 1950 году. Тогда эксперты выявили 217 тыс. заболевших, отметили авторы публикации.

Ранее гинеколог назвала опасные заболевания у женщин, протекающие бессимптомно.