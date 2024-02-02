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В полиции раскрыли подробности нападения мужчины на ребенка в магазине Курской области

Мужчина, ударивший в голову ребенка в магазине Курчатова, приехал на заработки

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В Курчатове задержали мужчину, который напал в магазине на четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Курской области.

Нарушителем оказался 55-летний мужчина, который накануне инцидента приехал в Курчатов из другого региона для трудоустройства. Правоохранители подтвердили, что нападавший находился в состоянии сильного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На мужчину составили административный протокол о «неповиновении законным требованиям полиции».

Нарушитель будет находиться в отделении полиции, пока врачи установят тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда.

«В магазине 4-х летний ребенок находился с родителями. Папа мальчика мгновенно среагировал, придя на помощь. Это позволило избежать наиболее тяжких последствий», — отметили правоохранители.

Ранее в Москве задержали напавшего на девочку в магазине иностранца.

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