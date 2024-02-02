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Коллектив тульского «Сплава» стал первым лауреатом ордена «За доблестный труд»

Тульское НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Сотрудники тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева стали обладателями ордена «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его текст размещен на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что работников «Сплава» наградили за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии потенциала российской науки и оборонного потенциала.

Коллектив «Сплава» — первый лауреат ордена «За доблестный труд», который учредили 1 февраля. Этой наградой отмечают граждан РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

В тот же день в России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды.

Ранее в Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина».

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