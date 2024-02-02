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Россиянам объяснили, куда обращаться при получении неверного счета за ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Костянов: жаловаться на неверный счет за ЖКУ нужно в УК

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россияне, которые обнаружили неверные начисления за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за разъяснениями в управляющую компанию (УК). Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Если же объяснения от УК получить не удалось, можно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку или обратиться в суд, добавил эксперт. В случае, если в управляющей компании подтвердят неправильное начисление, будет сделан перерасчет. Однако специалист уточнил, что повышенное начисление за ЖКУ не всегда вызвано ошибкой управляющей компании.

«У счетчиков воды есть межповерочный интервал. Если он истек и владелец жилья при этом не предпринял никаких действий, то сначала к расчету будут приниматься средние показания. А потом оплата станет начисляться по нормативу, который, как правило, все-таки завышен и не отражает реального потребления воды», — заключил Костянов.

В конце декабря результаты опроса аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах» показали, что в 2023 году основные расходы россиян пришлись на продукты питания, одежду, транспорт и содержание жилья.

Ранее в России предложили изымать квартиры за долги по ЖКХ.

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