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Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы введено в график

Дептранс Москвы: движение на Таганско-Краснопресненской линии идет по графику

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро введено в график. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Утром движение поездов на ветке замедлилось из-за проверки инфраструктуры.

Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути. В связи с этим движение поездов от «Серпуховской» до «Савеловской» было приостановлено. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Утром того же дня поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. О причинах произошедшего не сообщалось. Пассажирам советовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Москве задержали пранкеров, бегавших по крыше поезда метро.

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