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Аэропорт в Омске эвакуировали после анонимного сообщения о минировании

Аэропорт в Омске эвакуировали после угрозы о минировании

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Depositphotos

Всех посетителей аэропорта города Омск эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

Отмечается, что утром 2 февраля от неизвестного человека поступил анонимный звонок об угрозе безопасности воздушной гавани. Все пассажиры, персонал и арендаторы были в срочном порядке эвакуированы.

На место прибыла бригада саперов, которая провела все необходимые мероприятия.

К 10:02 все оперативные мероприятия были завершены, каких-либо угроз обнаружено не было. После проверки аэропорт вернулся к обычной работе. Рейсы не задержали.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

20 января подобный случай произошел в аэропорту грузинского Батуми. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в воздушной гавани, на место прибыли полиция и кинологи с собакой.

Ранее в Красноярске задержали пассажира, устроившего дебош при посадке в самолет.

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