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Россияне ответили, как часто они едят сладости

«КП»: большинство россиян едят сладости каждый день

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Freepik.com

Большинство (61%) россиян едят сладости каждый день, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,5 тыс. человек.

«Живем один раз, так что не вижу смысла отказывать себе в чем-либо, например, в сладком», — сказал участник опроса.

Еще 14% опрошенных едят сладкое примерно раз в неделю и стараются себя контролировать в этом процессе, чтобы не навредить здоровью и фигуре. 6% позволяют себе это только пару раз в месяц, потому что стараются питаться правильно.

«Все в меру должно быть, надо стараться себя ограничивать. А полный отказ — глупость полная. Вредно ведь все: и сахар, и соль, и красное мясо. Что ж тогда остается?» — отметил респондент.

16% россиян признались, что могут прожить без сладкого и на протяжении одного-двух месяцев, оставшиеся 3% заявили, что вообще не любят сладкое.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, до этого показало, что употребление продуктов, вызывающих скачок глюкозы в крови, связано с повышенным риском метаболических нарушений. К этим продуктам относятся рафинированное (очищенное) зерно, сахар, картофель и десерты.

Ранее врач перечислила сладости, которые особенно опасны для здоровья.

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