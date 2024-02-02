Пьяный россиянин ударил в голову ребенка в магазине

В Курской области неадекватный мужчина внезапно напал на ребенка в одном из сетевых магазинов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в супермаркете Курчатова. На опубликованных кадрах мужчина в кожаной куртке неожиданно набрасывается на ребенка дошкольного возраста, который стоит у холодильников. Мужчина с размаху бьет мальчика кулаком в голову так, что он падает. Ребенка бросилась защищать его мать. Остановил агрессора другой покупатель.

Полиция задержала курчатовца, по предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве задержали напавшего на девочку в магазине иностранца.