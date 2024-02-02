В Новосибирске ребенок выпал из автобуса на ходу

В Новосибирске из автобуса выпал восьмилетний мальчик. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП инцидент Новосибирск».

По данным канала, инцидент произошел напротив дома на улице Есенина, 39/1. За рулем автобуса №30 был 48-летний водитель.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску выяснили, что водитель начал движение, когда из салона выпал ребенок. Мальчик получил травму ноги, его доставили в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, заключили в ведомстве.

До этого пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области. Мужчина напал на ребенка в момент, когда его мать выбирала покупки. На видео попал момент, как мужчина в темных очках молча подходит к ребенку и бьет кулаком его по голове. От удара мальчик упал на пол.

Первой отреагировала мать пострадавшего, встав на пути напавшего. Затем подоспел мужчина. Он нанес агрессору несколько ударов и повалил его на пол.

Ранее трехлетний ребенок проник в автомат с игрушками, который пришлось разбить ради его спасения.