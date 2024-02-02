Размер текста
А
А
А

Названы возможные причины аварии на ТЭЦ в Киргизии

Министр Ажикеев: диверсию рассматривают как одну из причин аварии на ТЭЦ Бишкека

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Власти Киргизии рассматривают диверсию как одну из возможных причин аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас ведутся работы по выявлению причин аварии. Пока есть две возможные причины случившегося.

Аникеев объяснил, что диверсию рассматривают, поскольку предварительно в городе слышали несколько хлопков в три часа ночи (00:00 мск). Тем не менее специалисты не исключают и технический сбой.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали.

Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан.

В инциденте пострадали пять человек, сообщали в Минздраве страны. Двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще один — в ожоговом отделении. Остальных двух пострадавших врачи отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее жители Казани сообщили о взрыве возле ТЭЦ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами