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В Иркутске 12 человек отравились шаурмой, возбуждено уголовное дело

СК завел уголовное дело после отравления 12 человек в иркутском кафе

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Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления нескольких человек в кафе в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Предварительно установлено, что после употребления еды в одном из заведений общепита Ленинского района города несколько человек обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления. Среди заболевших двое детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент следователи опрашивают потерпевших и свидетелей, а также проверяют кафе.

Как пишет Telegram-канал Shot, всего едой отравились 12 человек, большинству из них понадобилась госпитализация. По информации канала, все они покупали шаурму в одном заведении Ленинского района. В больницу доставили девять взрослых и двух детей. Отмечается, что в ситуации уже разбирается городской комитет по экономике и стратегическому планированию.

Ранее сообщалось об инциденте в Красногорске, где ребенок выпил средство от тараканов.

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