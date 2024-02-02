Отловленного в Приморье раненого тигра перевезут в хоспис

Раненого тигра, который был пойман в Приморье в декабре прошлого года, перевезут в хоспис для животных-инвалидов в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Про тигра сообщили местные жители. Он нападал на собак. Но выяснилось, животное было тяжело ранено и выбирало себе легкую добычу. У тигра обнаружили старое огнестрельное ранение, которое мешало ему нормально охотиться. Пуля вошла через левую лопатку, а вышла через лапу. Сразу после отлова определить это было нельзя: шел сильный воспалительный процесс.

Сотрудники центра «Амурский тигр» рассказали, что на текущий момент краснокнижный зверь уже находится в лучшем состоянии, но ему нужны специальные условия, так как он будет передвигаться с трудом.

Отмечается, что разрешение Росприроднадзора на отправку тигра в хоспис «Дом тигра» уже получено.

До этого другого тигра с плохим характером собрались выпустить обратно в дикую природу в Хабаровском крае. В конце прошлого года жители поселка Мухен были обеспокоены действиями большой хищной кошки, которая заходила в район жилых домов. Сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» отловили животное.

Ветеринары подтвердили, что тигр — молодой двухлетний самец, который полностью готов к жизни в дикой природе. Каких-то аномалий, которые ему помешают охотиться, специалисты не выявили. Его выпустят вдалеке от населенных пунктов.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.