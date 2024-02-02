В Москве ожидаются гололедица и до 2 градусов мороза

Облачно с прояснениями, умеренные осадки в виде мокрого снега, гололедица и до -2°С ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем синоптики прогнозируют в столице от -2°С до 0°С. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до -6°С, ожидаются слабый снег и гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от -4°С до +1°С. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до -9°С.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с, атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба, отметили в Гидрометцентре.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд указал, что на всей европейской территории России до конца недели будет наблюдаться примерно одинаковая погода — ожидается более теплая температура воздуха, чем обычно.

Ранее синоптики предупредили жителей России о погодных аномалиях в регионах.