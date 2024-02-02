На ТЭЦ в столице Киргизии произошла авария

Из-за произошедшей аварии на городской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в столице Киргизии — Бишкеке — приостановлена подача горячей воды и отопления во многоквартирные дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики республики.

Отмечается, что жителям города бесперебойно подается электричество в дома.

В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан. При этом ведомство призвало население «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

Авария на ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля, вышло из строя оборудование. В результате пострадали трое сотрудников ТЭЦ, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

На текущий момент в Бишкеке транспорт, магазины, банки и государственные органы работают в обычном режиме. Школы переведены на онлайн-режим обучения.

1 февраля центр Иркутска залило кипятком, люди оказались в ловушке из-за замурованных льдом дверей. Несколько улиц, включая Советскую, Красных Мадьяр, Красноярскую и Култукскую, превратились в каток, на них образовались девятибалльные пробки.

Ранее в Киргизии произошли два землетрясения.