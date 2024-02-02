В Китае заявили о бессмысленности помощи Украине от ЕС

Очередной пакет помощи Украине от Европейского союза (ЕС) в размере €50 млрд не способствует изменению ситуации и представляет собой лишь жест поддержки Запада, пытающегося вернуть Киеву уверенность в будущем. С таким заявлением выступил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, сообщает Global Times.

«Даже если предположить, что помощь будет предоставляться в соответствии с обещаниями, Украина получит чуть более €10 млрд в год. Это значит, что указанная поддержка скорее будет служить задаче повышения уверенности Украины, нежели иметь какой-либо существенный смысл», – заявил эксперт.

По его словам, в Европе обсуждают план долгосрочной помощи Украине, так как надеются, что это позволит преодолеть неопределенность, вызванную ситуацией в США. Он отметил, что запланированные выборы в Европарламент, а также президентские выборы в Соединенных Штатах могут оказать большое влияние на европейскую и американскую помощь Украине. Поэтому и Евросоюз, и НАТО строят планы, чтобы защититься от возможных изменений, уверен Цуй.

Накануне ЕС одобрил помощь Украине на €50 млрд.

Ранее в США оценили пакет помощи ЕС Украине.