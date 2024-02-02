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В Польше завили, что каждый четвертый поляк негативно относится к украинцам

Interia.pl: четверть населения Польши негативно относится к украинским беженцам

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Sergei Grits/AP

Около четверти населения Польши (22%) отрицательно относятся к украинцам, прибывшим в страну. Об этом говорят данные опроса «Барометра рынка труда», проведенного национальной Кадровой службой, сообщает издание Interia.

По сравнению с прошлым опросом, проводившимся в марте 2023 года, число поляков, негативно относящихся к украинцам, выросло на 8 %.

Авторы статьи отмечают, что отношение к приезжим из соседней страны ухудшилось из-за общей усталости населения от происходящего, экономических причин, высокой инфляции, а также боязни, что украинцы отберут рабочие места.

Наиболее негативно к украинцам относятся младшие возрастные группы — 17 % среди людей в возрасте 18-24 лет и 15 % в возрастной группе 25-34 года.

До этого сообщалось, что в Польше в 2023 году резко выросла криминогенная ситуация, причем большинство правонарушений допускают беженцы с Украины.

Ранее в Польше призвали обезопасить европейские рынки от Украины.

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