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FT заявил о связи протестов бельгийских фермеров с Виктором Орбаном

FT: протесты фермеров в Бельгии организовал связанный с Виктором Орбаном центр

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Vadim Ghirda/AP

Протесты фермеров в Бельгии против сельскохозяйственной политики Евросоюза, которые проходят в Брюсселе с конца января, организованы при поддержке аналитического центра MCC Brussels, в руководство которого входит советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что акции протеста уже затронули Францию, Германию, Италию, Польшу и другие страны Европы. В середине января они добрались и до Бельгии. Активисты выступают против аграрной политики ЕС, а также критикуют экостандарты, вводимые Брюсселем, и рост цен на горючее.

Кроме того, фермеры жалуются на приток в Европу дешевой украинской сельхозпродукции.

До этого нидерландские фермеры провели акции протеста вслед за своими коллегами из других европейских стран.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что на будущем саммите ЕС будут обсуждаться требования устроивших протесты в Брюсселе фермеров.

Ранее бельгийские фермеры заблокировали четыре главные автострады страны.

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