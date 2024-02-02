Суд в США приговорил информатора WikiLeaks из ЦРУ к 40 годам тюрьмы

Бывший программист ЦРУ и информатор WikiLeaks Джошуа Шульте был приговорен к 40 годам тюремного заключения в США за несколько преступлений, включая шпионаж, хранение детской порнографии и неуважение к суду. Об этом пишет РИА Новости.

Американский минюст сообщает, что такой приговор вынес судья Джесси Фурман.

Сообщается, что помимо прочего, Шульте передал украденные файлы ЦРУ на портал WikiLeaks, который начал их публиковать в марте 2017 года.

До этого данные, слитые Шульте, назвали самой крупной утечкой секретных данных в истории.

Накануне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию против экстрадиции из Великобритании в США. Гарет Пирс, старший партнер представляющей Ассанжа юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners, рассказал, что в четверг в Высокий суд Великобритании были поданы две апелляции, чтобы оспорить его экстрадицию. Теперь суд должен решить, могут ли апелляции быть заслушаны.

Также президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что начнет компанию по демонтажу статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.