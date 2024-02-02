Пьяный россиянин избил ребенка в магазине и не смог объяснить свой поступок

Пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что мужчина напал на ребенка в момент, когда его мать выбирала покупки. Видеокамеры засняли, как мужчина в темных очках подходит к ребенку и бьет его по голове.

Первой отреагировала мать пострадавшего, встав на пути напавшего. Затем подоспел мужчина. Он нанес агрессору несколько ударов и повалил его на пол.

Прибывшие сотрудники полиции задержали напавшего. Он не смог объяснить полицейским свои действия.

До этого стало известно, что в Омске женщина напала на семилетнего мальчика.

Инцидент произошел 24 января во дворе одной из школ. Мальчик толкнул ученика из параллельного класса, и после этого к обидчику подбежала мать ребенка — она толкнула школьника и поволокла его за собой, сообщает «Омск №1».

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии ребенка не поступало.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.