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В конгрессе США назвали сроки оглашения договора по охране границы

Сенатор Шумер: сенат США опубликует к выходным текст договора по охране границы

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Сенат США к ближайшим выходным собирается опубликовать текст компромиссного договора по мерам усиления охраны границы с Мексикой, процедурное голосование по которому состоится до 7 февраля. Об этом заявил лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем опубликовать полный текст <...> уже завтра и не позднее воскресенья», – сказал Шумер, добавив, что голосование по документу должно состояться до следующей среды.

Из-за миграционного кризиса на американо-мексиканской границе между Белым домом и властями Техаса возник конфликт. Власти штата отказались выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

После этого кандидат в президенты США от Республиканцев Дональд Трамп заявил, что ситуация на южной границе страны угрожает США террористическими актами.

Ранее в США объяснили пограничную политику Байдена.

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