ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год к 2050 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о росте онкологических заболеваний в мире. Ожидается, что число новых случаев рака увеличится с 20 миллионов в год в 2022 году до 35 миллионов к 2050 году. Эти данные были опубликованы Международным агентством по изучению рака, входящим в состав организации.

Отмечается, что рост заболеваемости раком неравномерен и оказывает непропорциональное воздействие на малообеспеченные группы населения. В 2022 году было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака и 9,7 миллиона смертей. Однако число людей, которые были живы в течение пяти лет после постановки диагноза, составило 53,5 миллиона человек. Примерно у каждого пятого человека в течение жизни развивается рак, а один из девяти мужчин и одна из двенадцати женщин умирают от этого заболевания.

Эксперты прогнозируют, что к 2050 году число новых случаев рака превысит 35 миллионов, что на 77% больше, чем в 2022 году. ВОЗ подчеркнула, что рост заболеваемости раком связан со старением и ростом населения, а также с изменениями в подверженности людей факторам риска. Ключевыми факторами роста заболеваемости названы табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.

По данным ВОЗ, около двух третей новых случаев онкологических заболеваний приходятся на 10 типов рака. В 2022 году наибольшее распространение в мире получил рак легких (2,5 миллиона, или 12,4% всех новых случаев). На втором месте оказался рак молочной железы у женщин (2,3 миллиона случаев, 11,6%), на третьем месте — колоректальный рак (1,9 миллиона, 9,6%).

Также одни из самых распространенных видов рака: это рак предстательной железы (1,5 миллиона, 7,3%), рак желудка (970 тысяч, 4,9%).

При это чаще всего умирают от рака легких — 1,8 миллиона смертей (18,7%), за ним следует колоректальный рак — 900 тысяч ( 9,3%). Также к летальному исходу приводят: рак печени (760 тысяч, 7,8%), рак молочной железы (670 тысяч, 6,9%) и рак желудка (660 тысяч, 6,8%).

В организации указали, что у женщин наиболее часто диагностируемым видом рака и основной причиной смертности от онкологических болезней в 2022 году был рак молочной железы, а у мужчин — рак легких.

До этого онколог раскрыл количество сеансов в солярии, достаточное для развития рака кожи. В последние годы рак кожи все чаще выявляют у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, тогда как раньше им болели только представители старшего поколения, рассказал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.

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