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Полиция применила газ и дубинки в отношении протестующих у здания конгресса Аргентины

В Аргентине полиция применила газ и дубинки против протестующих у конгресса

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Sebastian Pani/AP

Полицейские выстроились в несколько рядов и начали оттеснять протестующих от здания конгресса Аргентины, пытаясь вернуть их на тротуар с проезжей части. Об этом пишет РИА Новости.

Для новых властей страны это является одним из ключевых моментов, так как теперь полиция может применять силу, чтобы вернуть митингующих с дороги. Недавно были приняты новые поправки, касающиеся этого.

Ранее на место протестов подтянули спецтехнику и хорошо экипированные отряды жандармерии, когда демонстранты перекрыли одну из улиц.
Силы правопорядка начали оттеснять собравшихся с проезжей части, используя газ и дубинки, в ответ на полицейских летят бутылки и камни.

Жители Аргентины протестуют против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, который сейчас рассматривается в парламенте.

В эту среду конгресс начал обсуждение вопроса возрождения Аргентины, предложенного Хавьером Милеем. Около полуночи, после почти 12-часовых дебатов, был объявлен перерыв, и сессия возобновилась в этот четверг. Сообщается, что, скорее всего, обсуждение продолжится в пятницу.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.

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