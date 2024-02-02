Сотрудники МЧС победили открытое горение на рыбном предприятии в Мурманске

Сотрудникам МЧС России удалось успешно справиться с очагом открытого горения на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

«Ликвидировано открытое горение», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, огонь объял складское здание по адресу: ул. Александра Невского, д. 38. В результате возгорания у сооружения частично обвалилась крыша.

Как уточнили в МЧС России, возгорание было зафиксировано в двухэтажном цехе по производству консервов.

Пожар на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел в ночь на 2 февраля. По данным министерства, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области работают над устранением пожара.

Ранее сотрудники МЧС потушили крупный пожар в подмосковном Пушкино.