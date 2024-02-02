В Нидерландах фермеры провели акции протеста

Нидерландские фермеры провели акции протеста вслед за своими коллегами из других европейских стран. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещателя, протестующие на тракторах приехали на главную площадь Амстердама Дам, чтобы выразить свое несогласие в отношении политики Евросоюза по вопросу изменения климата. В правоохранительных органах королевства заявили, что акция прошла в спокойной обстановке.

Кроме того, десятки аграриев собрались у здания правительства провинции Гелдерланд в городе Арнеме. Они передали региональным властям обращение, в котором выразили несогласие с европейскими климатическими мерами.

Также сообщается о мирных акциях протеста в Вердене и Гронингене.

До этого фермеры Франции, недовольные политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства, устроили акции протеста. Одной из причин недовольства стали существующие экологические нормы.

Ранее в Брюсселе протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента.