В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Россиянин, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден под подписку о невыезде из страны аргентинским судом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Госбюро расследований Украины (ГБУ), задержанный — сын российского бизнесмена Игоря Чуркина. Согласно пресс-релизу ГБУ, россиянин обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял крупный кредит в госбанке под залог имущества, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредит, но не хотел терять находившееся в залоге имущество.

Российский бизнесмен разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком, подав заведомо ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Должностные лица учреждения обвинялись в вымышленном особо тяжком правонарушении.

Заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество. Руководителя предприятия, подавшего ложное заявление, суд признал виновным и заочно приговорил к двум годам лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина на Украину. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталия Пустовалова подтвердила задержание россиянина и сообщила, что он был освобожден под подписку о невыезде из страны. В течение 45 дней должно пройти заседание суда, который решит, экстрадировать ли россиянина на Украину.

В ноябре этого года с рейса Emirates в Буэнос-Айрес сняли россиян.

Ранее в Аргентине задержали владельца типографии нацистской литературы.