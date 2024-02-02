Пожар на рыбном предприятии в Мурманске локализовали

Сотрудники министерства России по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

Возгорание на заводе в Мурманске <...> локализовано», — отмечается в публикации.

Согласно данным ведомства, огонь объял складское здание по адресу: ул. Александра Невского, д. 38. В результате возгорания у сооружения частично обвалилась крыша.

Как пояснили в министерстве, пожар случился в двухэтажном консервном цехе, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров. В тушении возгорания принимают участие 32 спасателя и 9 единиц техники.

«Для прокладки магистральных линий и бесперебойной подачи воды используется спецтехника», — указывается в сообщении.

Пожар на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел в ночь на 2 февраля.

Ранее сотрудники МЧС потушили крупный пожар в подмосковном Пушкино.