Пожар на рыбном предприятии в Мурманске локализовали

Сотрудники министерства России по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.
Возгорание на заводе в Мурманске <...> локализовано», — отмечается в публикации.
Согласно данным ведомства, огонь объял складское здание по адресу: ул. Александра Невского, д. 38. В результате возгорания у сооружения частично обвалилась крыша.
Как пояснили в министерстве, пожар случился в двухэтажном консервном цехе, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров. В тушении возгорания принимают участие 32 спасателя и 9 единиц техники.
«Для прокладки магистральных линий и бесперебойной подачи воды используется спецтехника», — указывается в сообщении.
Пожар на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел в ночь на 2 февраля.
Ранее сотрудники МЧС потушили крупный пожар в подмосковном Пушкино.